Ostaggio giapponese, si spera ancora: rilascio possibile per viceministro Esteri

14:43 - Sembrano aprirsi nuovi spiragli per la sorte del giornalista giapponese Kenji Goto, ostaggio dei guerriglieri dello Stato islamico. Secondo il viceministro giapponese degli Esteri Yasuhide Nakayama, Goto verrebbe scambiato con Sajida Al Rishawi, la donna irachena che uccise 60 persone nel 2005, attualmente detenuta in Giordania. Il governo di Amman sarebbe infatti vicino alla decisione di rilasciare la terrorista.

Giordania al lavoro per liberare il suo pilota - Amman sta lavorando anche perché sia messo in libertà Muadh Al Kassasbe, il pilota militare nelle mani dei guerriglieri dell'Isis da dicembre.



Il primo ministro giapponese Shinzo Abe, secondo quanto riferisce l'agenzia Afp, ha detto di aver dato "mandato ai miei ministri di lavorare insieme perché Goto venga rilasciato al più presto".



Governo giapponese: ultimatum Isis vicinissimo alla scadenza - Il governo nipponico ritiene che la scadenza dell'ultimatum di 24 ore scadrà "intorno alle 23 locali", cioè le 15 in Italia. Secondo il portavoce vicario, Katsunobu Kato, il video sulle nuove condizioni dei militanti islamici è stato visionato dai funzionari di Tokyo alle 23 di martedì.



Proprio per questa ragione il Giappone ha aumentato il pressing sulla Giordania, mentre va in scena a Tokyo la protesta all'ufficio del primo ministro di alcune centinaia di persone che chiedono la liberazione di Goto.