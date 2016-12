20:09 - E' di tre morti e quattro feriti, di cui tre gravi, il bilancio del blitz che, dopo 16 ore, ha posto fine al sequestro di 17 persone in una cioccolateria nel cuore di Sydney, in Australia. Le vittime sono due ostaggi e lo stesso sequestratore, l'iraniano Man Haron Monis, predicatore di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine per aver minacciato le famiglie di soldati australiani di stanza in Afghanistan.