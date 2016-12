Ostaggi morti,corpi ancora in Libia

Non arriveranno domenica in Italia i corpi di Fausto Piano e Salvatore Failla, i due tecnici rapiti a luglio e uccisi mercoledì in Libia. "I corpi dei due ostaggi italiani uccisi si trovano a Sabrata a causa dell'autopsia. Per loro ci sono delle procedure in corso", ha spiegato il presidente del Consiglio municipale di Sabrata, Hussein al-Zawadi, confermando invece la partenza dei due ex ostaggi liberati, Gino Pollicardo e Filippo Calcagno.