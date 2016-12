Ostaggi liberati,partiti da Sabrata

Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, i due ex ostaggi liberati venerdì in Libia sarebbero partiti da Sabrata alla volta probabilmente di Malta, prima tappa del viaggio che li riporterà in Italia. "Sono partiti", ha fatto sapere con un sms ai media attorno alle 21.30 il presidente del Consiglio municipale di Sabrata, Hussein al-Zawadi, senza fornire altri dettagli.