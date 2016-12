Ostaggi in chiesa a Parigi, ma è solo un falso allarme

Sembrava l'ennesimo attacco a Parigi, e invece era solo un falso allarme. Si era sparsa la notizia che alcune persone fossero state prese in ostaggio da malviventi in pieno centro. Il sequestro sarebbe avvenuto in una chiesa a Chatelet, un distretto della capitale, non lontano da Notre Dame, e subito sarebbero entrate in azione le forze anti-terrorismo. A fugare i dubbi la polizia della Capitale con una breve nota: "Intervento finito, nessun pericolo".