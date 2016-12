Ostaggi chiesero: non dateci a Isis

I due tecnici della Bonatti rientrati in Italia dopo otto mesi di prigionia in Libia sono certi che a tenerli in custodia furono uomini non appartenenti all'Isis. Pollicardo e Calcagno hanno detto ai pm che a fine novembre, quando furono spostati in un altro covo, supplicarono i carcerieri di non venderli all'Isis. La risposta fu: "No, non vi vendiamo". I sequestratori sarebbero rimasti sempre gli stessi, per tutto il periodo.