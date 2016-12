15 dicembre 2014 Ostaggi a Sidney, su Twitter esplode l'hashtag solidale con i musulmani Si temono fiammate di intolleranza religiosa. La gente comune offre passaggi in auto agli islamici che hanno paura a uscire di casa e usare i mezzi pubblici Tweet google 0 Invia ad un amico

14:50 - L'assalto alla caffetteria di Sydney durante il quale un uomo armato ha preso in ostaggio almeno una quarantina di persone non si è ancora concluso ma su Twitter è esploso già il tam tam della solidarietà. Sta spopolando infatti, l'hashtag #illridewithyou (verrò con te) lanciato dai residenti della città australiana in segno di vicinanza con i musulmani locali, nel timore di fiammate di intolleranza religiosa. L'hashtag è al momento il più twittato a livello mondiale. In molti si propongono di accompagnare nelle strade chi indossa abiti a carattere religioso, come l'hijab, a piedi oppure in automobile.