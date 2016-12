Osservato il primo pianeta con tre soli: è sempre illuminato e ha quattro volte la massa di Giove

E' stato osservato il primo pianeta che orbita intorno a tre soli. Si chiama HD 131399Ab ed è un gigante quattro volte più massiccio di Giove. La scoperta è stata effettuata grazie al Very Large Telescope, presso lo European Southern Observatory, in Cile . Agli occhi di un osservatore apparirebbe perennemente illuminato dalla luce del giorno e ogni giorno avrebbe tre albe e tre tramonti, a seconda della stagione.

"Sopravvive" nonostante il sistema multiplo di stelle - A osservare direttamente questo gigante sono stati gli astronomi guidati da Kevin Wagner, dell'università dell'Arizona. L'orbita di HD 131399Ab dovrebbe essere instabile e causare l'espulsione del pianeta stesso dal sistema. Ma in qualche modo "sopravvive" in questo sistema multiplo di stelle, il che, secondo i ricercatori, fa pensare che sistemi del genere non siano poi così rari come finora ipotizzato.



Si trova a 320 anni luce dalla Terra - Questo pianeta si trova a 320 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Centauro, e si è calcolato che abbia circa 16 milioni di anni. Il che lo rende uno dei più giovani pianeti scoperti fuori dal Sistema solare, e uno dei pochissimi visti direttamente.



E' diverso da tutti gli altri mondi conosciuti - Con temperature di circa 580 gradi e quattro volte la massa di Giove, si pensa sia anche uno dei più freddi e dei meno massicci tra gli esopianeti osservati direttamente. Inoltre HD 131399Ab è diverso da tutti gli altri mondi conosciuti, perché la sua orbita intorno alla più brillante delle tre stelle è la più ampia che si conosca in un sistema multiplo.