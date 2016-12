Ospedale colpito,puniti soldati Usa

Una decina di militari americani è stata punita per aver bombardato per errore l'ospedale di Medici Senza Frontiere in Afghanistan, causando la morte di 42 persone. Lo afferma un responsabile del Dipartimento della Difesa Usa, sottolineano che le sanzioni sono soprattutto amministrative e i militari non rischiano accuse penali. Le punizioni, che includono anche lettere di richiamo, sono abbastanza pesanti da annullare ogni chance di promozione.