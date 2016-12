Oslo, sfiorata collisione tra un Mig russo e un F-16 norvegese

14:27 - Dopo la tensione dei giorni scorsi per l'invasione, da parte di aerei russi, dello spazio aereo Nato, sui cieli della Norvegia è stata sfiorata una collisione tra un F-16 di Oslo e un Mig 31 russo. Lo ha reso noto l'esercito norvegese, che ha pubblicato il video dell'episodio definito "inaccettabile. Non è un comportamento normale da parte di un pilota russo". I due jet, secondo il portavoce dell'esercito, si sono trovati a non più di 20 metri.