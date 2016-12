Incidente per l'Arca di Noè al porto di Oslo, in Norvegia. La fedele replica in legno della biblica imbarcazione che salvò gli esseri viventi dal diluvio universale si è infatti schiantata contro una nave della guardia costiera rimediando un enorme squarcio su un lato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'Arca di Noè è stata costruita da un olandese ed è lunga 70 metri. Viene utilizzata come museo itinerante.