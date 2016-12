Oscar Pistorius, ok arresti domiciliari e mini cauzione di soli 631 euro

L'Alta Corte di North Gauteng (Sudafrica) ha concesso ad Oscar Pistorius gli arresti domiciliari su cauzione in attesa della nuova sentenza, prevista per il 18 aprile 2016, dopo la condanna della settimana scorsa per omicidio volontario da parte della Corte d'appello. Secondo i media internazionali la cauzione è stata fissata in 10.000 rand (circa 631 euro).