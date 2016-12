Oscar Pistorius, dopo le ferite ai polsi posto sotto sorveglianza anti-suicidio

Oscar Pistorius è stato messo sotto sorveglianza anti-suicidio nel carcere sudafricano in cui è detenuto dopo aver riportato ferite al polso. Lo scrive in un tweet Eyewitness News (Sud Africa). Pistorius, riconosciuto colpevole di omicidio volontario, è stato condannato a sei anni di carcere in appello per l’uccisione della sua fidanzata Reeva Steenkamp il 14 febbraio del 2013.