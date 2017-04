Osa, Consiglio riunito su crisi Venezuela nonostante stop Bolivia

Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani è riunito a Washington per discutere la crisi istituzionale in Venezuela. La Bolivia di Evo Morales, alleato del governo di Nicolas Maduro e presidente di turno del Consiglio ha provato a sospendere la seduta. Un gruppo di 18 paesi dell'Osa, però, è intervenuto per annullare la decisione e la sessione si è aperta sotto la presidenza del delegato di Honduras, in un clima di tensione.