Orrore Isis in Siria: in video bimbi stranieri sparano a prigionieri

Cinque bambini stranieri, in mimetica e armati di pistola, sparano ad altrettanti prigionieri, uccidendoli. E' il contenuto di un nuovo video dello Stato islamico diffuso da Raqqa, in Siria. Lo riferisce via Twitter il Site. Si tratta di un bambino britannico, uno egiziano, uno curdo, uno tunisino e uno uzbeko. Nelle immagini si vedono i ragazzini con le pistole in pugno dietro a cinque prigionieri in ginocchio con la tuta arancione.