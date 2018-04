Orrore in Pakistan: un'altra bambina di 7 anni stuprata e uccisa

Il padre della vittima ha dichiarato che la figlia, di cui non è stato reso noto il nome, è uscita di casa da sola all'inizio del pomeriggio in un villaggio del distretto di Faisalabad. Dopo un'ora circa, non vedendola rientrare, i famigliari hanno cominciato a cercarla.



La zona è stata battuta per varie ore, fino a quando il cadavere, denudato e orribilmente torturato e mutilato, è stato rinvenuto in un terreno agricolo. Come era successo per Zainab, anche se in scala minore, la popolazione è scesa in strada abbandonandosi a vandalismi e a slogan contro la polizia accusata di non fare nulla per contenere il fenomeno della violenza sessuale nella provincia.