Orrore in Germania, trovati i cadaveri di otto bambini in un appartamento

I cadaveri di otto bambini sono stati rinvenuti in un appartamento di Wallenfels, in Baviera. La macabra scoperta è stata fatta da un medico durante una visita d'urgenza a domicilio. "I corpi sono in pessimo stato", ha detto un portavoce della polizia tedesca che ha avviato un'inchiesta. La donna non è stata ancora rintracciata ed è ricercata. Sono in corso le autopsie per capire come e da quanto tempo i bambini sono morti.