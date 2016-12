Orrore in Francia: i corpi di 5 neonati trovati nel congelatore di una casa

15:35 - I cadaveri di cinque neonati sono stati trovati in una casa nelle campagne intorno a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. I corpicini erano stati racchiusi in un sacco termico all'interno di un congelatore. La madre dei piccoli, una donna di 35 anni, li avrebbe partoriti in casa e ora è ricoverata in ospedale. Il suo compagno e padre dei bimbi, 40 anni, è stato fermato.

Francia, trovati 5 neonati in freezer di Adele Gnocchi

Un primo corpo era stato trovato giovedì mattina dal compagno della donna, che ha dato l'allarme; nel pomeriggio e in serata, poi, la polizia ha ritrovato gli altri quattro. Sembra che la donna abbia partorito da sola in casa e quindi abbia eliminato i neonati. L'uomo, da parte sua, contina a ripetere di "non capire" quanto accaduto.



La coppia, che lavora nel settore agricolo, ha già due figlie di 13 e 15 anni e abita a Louchats, borgata di 700 abitanti 50 chilometri a sud di Bordeaux, nella foresta delle Lande.