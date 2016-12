Orrore in Colorado, 34enne accoltella una donna incinta per rubarle il feto

01:14 - Orrore a Longmont in Colorado, dove la 34enne Dynel Catrece Lane è stata arrestata per aver accoltellato una 26enne incinta di sette mesi e averle sottratto il bimbo che portava in grembo. La giovane aggredita è stata operata d'urgenza e dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione fisica e psicologica, mentre per il bimbo non c'è stato niente da fare.

La donna ha attirato in casa la giovane attraverso un falso annuncio sul sito Craiglist per vendere vestiti per bebè e l'ha aggredita, aprendole la pancia con un coltello. Una volta preso il feto, la 34enne si è recata all'ospedale locale, dicendo che il figlio era suo e di aver avuto un aborto spontaneo.



Tuttavia la 26enne, nonostante l'emorragia, è riuscita ad avvertire la polizia e così gli agenti sono risaliti a Dynel Catrece Lane e l'hanno arrestata. E' accusata di tentato omicidio, lesioni aggravate e infanticidio. La polizia sta anche verificando se la 34enne abbia già tentato di attirare in casa sua, sempre tramite falsi annunci, altre donne incinte.