Orrore in Argentina, 16enne torturata dalla famiglia durante un esorcismo

L'hanno violentata, torturata e infine le hanno cavato gli occhi, lasciandola in fin di vita. La vittima è una sedicenne argentina di General Pinedo, nella provincia del Chaco, seviziata per ore dai suoi parenti che credevano fosse posseduta dal demonio. Durante l'esorcismo la ragazza ha subito ripetutamente abusi dagli uomini della famiglia fino a quando, al culmine del rito, la sorella le ha cavato gli occhi.

La sedicenne, Yanina Juarez, lotta tra la vita e la morte in ospedale. La polizia ha arrestato la sorella e il pastore della comunità. Sarebbe stato proprio l'uomo, infatti, a suggerire alla famiglia di compiere l'esorcismo e a fornire alla sorella il coltello per cavare gli occhi alla ragazzina, indicando il rito come l'unico modo per liberare la giovane dal demonio. Gli agenti, tuttavia, continuano le indagini: non si esclude che nelle prossime ore possano finire in manette altre persone coinvolte nelle violenze.