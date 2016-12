Orologio scambiato per bomba, la famiglia di Ahmed chiede 15 mln di dollari di danni

Chiede fino a 15 milioni in risarcimenti per danni e le scuse pubbliche la famiglia di Ahmed Mohamed, il 14enne arrestato in Texas perché sospettato di aver portato a scuola un ordigno esplosivo artigianale, poi rivelatosi un orologio fatto in casa. Lo rende noto la stampa americana, spiegando che 10 milioni di dollari per danni sono stati chiesti al municipio della città texana di Irving e altri 5 milioni all'autorità scolastica locale.