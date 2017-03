Orly, rilasciati i parenti dell'uomo ucciso | Autopsia: sotto effetto alcool e droghe

Autopsia: Ziyed sotto effetto di alcool e droghe - L'autopsia, effettuata domenica, ha rivelato che l'uomo aveva consumato droga (cannabis e cocaina) e alcool. Sembra quindi prendere sempre più piede la teoria del padre di Ziyed che, una volta rilasciato ha infatti affermato: "Mio figlio non è mai stato un terrorista. Non ha mai pregato e beveva, era sicuramente sotto l'effetto di alcool e cannabis".



"Quando sono arrivato al commissariato - ha raccontato quindi il padre di Ziyed - ho scoperto che la polizia aveva fatto il suo lavoro. Loro non mi hanno detto direttamente che era morto. E' stato uno shock, ma che vuoi? Sono le compagnie e la droga... ma alla fine, sono io che pago".