Orly, l'attentatore si chiamava Zied B. ed era un delinquente comune

L'attentatore di Orly si chiamava Zied B., secondo informazioni di Le Parisien, ed era un delinquente comune. Oltre ai precedenti giudiziari per traffico di stupefacenti, era stato oggetto di "44 segnalazioni" al casellario giudiziale. Trentanove anni, Zied B. era stato in libertà condizionata per rapina a mano armata. Non era invece schedato come "S", la lettera che indica i delinquenti a particolare rischio di radicalizzazione islamica.