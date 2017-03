Orly, dopo l'assalto riprende traffico aereo in entrambi i terminal

L'aeroporto parigino di Orly ha riaperto completamente dopo l'interruzione del traffico aereo in seguito all'aggressione a una soldatessa. Lo ha reso noto l'amministratore delegato di Aeroports de Paris (Adp) e della Direzione generale dell'aviazione civile (Dgca). Il traffico sta tornando progressivamente alla normalità in entrambi i terminal dello scalo, sud e ovest. La ripresa dell'attività a pieno regime è prevista per domenica mattina.