L'aggressione alla soldatessa, e l'uccisione dell'attentatore, sono avvenute nei pressi di uno sportello della Turkish Airlines, durante il check-in di un volo per Istanbul-Tel Aviv. E' subito scattata un'operazione di artificieri e poliziotti per escludere la presenza di eventuali ordigni o di altre minacce per la sicurezza, ma i controlli non hanno rivelato traccia di esplosivi, ha poi detto il portavoce del minsitero dell'Interno. La polizia: "L'aggressore di Orly aveva prima sparato a un posto di blocco" - La polizia ha poi rivelato che l'uomo ucciso, un cittadino francese di 39 anni, aveva in precedenza aperto il fuoco durante un normale controllo stradale a Stains, nella banlieue nord di Parigi, ferendo un agente in modo lieve. Era poi stato "avvistato" a Vitry-sur-Seine per un "furto d'auto", prima che si recasse a Orly.

L'attentatore era un cittadino francese, pregiudicato per reati comuni - L'aggressore era noto ai servizi di polizia, riferisce una fonte della polizia, per traffico di droga e altri reati comuni, ma era anche stato sorvegliato in passato perché le autorità sospettavano si fosse radicalizzato in prigione. I controlli erano però stati sospesi dopo che una perquisizione non aveva rivelato nulla di pericoloso.



Il ministero: "L'uomo non aveva esplosivo" - Il portavoce del ministero dell'Interno Pierre-Henry Brandet, annunciando la conclusione dell'operazione di polizia, ha detto che l'uomo non aveva con sè esplosivo.



Evacuati in tremila e voli dirottati sul Charles de Gaulle - Quasi tremila persone sono state evacuate dal terminale sud di Orly e chi si trovava al terminal ovest è stato spostato in luoghi sicuri. Tutti i voli su Orly sono stati dirottati per ore all'aeroporto Charles de Gaulle, a nord di Parigi. Il terminal sud è rimasto chiuso fino al tardo pomeriggio,mentre è stato riaperto il terminal ovest e i passeggeri bloccati negli aerei arrivati appena prima dell'attentato, fermi da ore sulle piste, sono stati fatti uscire e accompagnati verso la hall dell'aerostazione per il ritiro bagagli.



Allerta alta - Le forze dell'ordine hanno agito con fermezza e l'allerta resta alta, sottolinea il ministro della Difesa francese Jean-Yves Le Drian, anch'egli allo scalo parigino di Orly. La polizia ha aperto un'indagine per terrorismo.



Hollande loda "il coraggio e l'efficacia" della polizia - Il presidente della Repubblica Francois Hollande rende omaggio "al coraggio e all'efficacia dei poliziotti e dei militari di fronte alle aggressioni commesse da un individuo particolarmente pericoloso, che è stato messo in condizioni di non nuocere". Dopo l'attentato, Hollande conferma "la determinazione dello Stato ad agire in modo instancabile per lottare contro il terrorismo, difendere la sicurezza dei cittadini e assicurare la protezione del territorio".