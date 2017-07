Orlando: "La piazza di Pisapia non è alternativa, il Pd deve unire"

Mezzo Pd in una piazza in alternativa al Pd? "Non può essere così - dice il ministro della Giustizia Andrea Orlando, riferendosi alla manifestazione dell'ala dei progressisti a Roma, capeggiata da Giuliano Pisapia e Pierluigi Berlsani -. Questa piazza non è alternativa al Pd perché il Pd, come ha detto Franceschini, deve unire. Facciamo un riferimento importante".