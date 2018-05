1 maggio 2018 10:04 Oregon, 4 giorni nella foresta senza cibo né acqua: camionista sopravvissuto Ha camminato per 22 chilometri prima di essere soccorso da un automobilista. Era disidratato e i reni non funzionavano, ma per fortuna non era ferito

Ha vagato per quattro giorni nelle foreste dell'Oregon, senza cibo né acqua. Jacob Aaron Cartwright, 22 anni, stava guidando il suo camion quando il mezzo è scivolato lungo un dirupo. Non c'era campo per chiamare i soccorsi, così l'uomo ha iniziato a camminare sperando di incontrare qualcuno a cui chiedere aiuto. Ha percorso più di 22 chilometri lungo le montagne. E' stato ritrovato il 28 aprile da un automobilista.

L'incidenteCartwright fa il camionista e il mezzo su cui stava viaggiando il 24 aprile scorso è scivolato lungo il ciglio della strada. L'uomo non si è ferito, ma il camion era inutilizzabile. Il cellulare non aveva campo e Cartwright non sapeva come chiamare i soccorsi. L'unica soluzione era trovare qualcuno, così ha iniziato a camminare lungo a foresta. Ha percorso 22 chilometri e mezzo, lungo montagne che arrivano anche a 1.900 metri di altitudine. Non aveva con sé né cibo, né acqua. Dopo quattro giorni finalmente lo ha notato un automobilista, che lo ha portato nella sua casa a La Grande, una cittadina dell'Oregon.

Il carico di patatine era intattoNon è del tutto vero che Cartwright non avesse nulla da mangiare a disposizione. Il camion che guidava trasportava sacchetti di patatine, ma l'uomo non ne ha toccato nemmeno uno. Lo ha confermato alla Cnn il suo datore di lavoro, Roy A. Henry, della Little Trees Transportation, un'azienda di trasporti. "Questo è il modo in cui è stato cresciuto", ha raccontato, "se una cosa non è tua, non la tocchi. Mi ha detto 'Quella merce ha un valore, quindi non l'ho consumata'".