Ordine di Malta, Papa Francesco accetta le dimissioni del Gran Maestro

Accettando le dimissioni, prosegue la nota vaticana, Papa Francesco ha espresso "a Fra' Festing apprezzamento e riconoscenza per i sentimenti di lealtà e devozione nei confronti del Successore di Pietro e la disponibilità a servire umilmente il bene dell'Ordine e della Chiesa".



Con le dimissioni di Festing si conclude una fase burrascosa dell'Ordine di Malta. I problemi erano cominciati a dicembre, quando il Sovrano Consiglio aveva destituito il Gran Cancelliere Albrecht Freiherr per dissensi rispetto alle politiche dell'Ordine di Malta, in particolare riguardo alla distribuzione di profilattici contro l'Aids agli assistiti nei Paesi in via di sviluppo.



Il Patrono dell'Ordine di Malta, il cardinale conservatore Burke, avrebbe caldeggiato le dimissioni di Albrecht Freiherr anche presso il Papa, ma Bergoglio gli avrebbe chiesto di non spingere la situazione fino a questo punto. Una volta sfiduciato il Gran cancelliere, si è aperta nell'ordine di Malta una fase di divisioni interne, culminata con l'udienza del Gran maestro Festing con il Papa.



In attesa della riunione del Sovrano Consiglio le funzioni che erano di Festing vengono svolte provvisoriamente dal Gran commendatore. Intanto il Gran maestro dimissionario Festing ha annullato una missione nelle zone terremotate del Centro Italia, dove sarebbe dovuto arrivare in visita mercoledì.