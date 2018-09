Orban sotto accusa in Ue, Fi voterà no alle sanzioni

Forza Italia voterà no alle sanzioni contro Viktor Orban, all'Europarlamento di Strasburgo. Il premier ungherese rischia la condanna per aver violato i valori fondanti dell'Ue. Ma in una cordiale telefonata Silvio Berlusconi gli ha confermato la sua amicizia e apppoggio, assicurando che non appoggerà la richiesta di sanzionarlo, sostenuta dal Partito popolare europeo, di cui tra l'altro Forza Italia fa parte.