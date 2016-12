Orban:muro anche a frontiera croata

"Dovremo ampliare il muro anche alla frontiera croata", dopo quelli eretti alle frontiere serba e rumena. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban in un'intervista a Die Welt. Se le quote nell'Ue passano a maggioranza "allora sono una legge e noi dobbiamo accettarla", ha aggiunto riferendosi all'ipotesi di quote di distribuzione dei profughi tra Paesi europei.