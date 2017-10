Ophelia alimenta incendi in Spagna e Portogallo, 9 morti

Almeno 9 persone sono morte in Spagna e Portogallo a causa di violenti incendi alimentati dalle alte temperature e dai forti venti, fino a 130 chilometri orari, causati dal passaggio dell'uragano Ophelia. La Protezione Civile portoghese ha spiegato che sei persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite, tra cui molti vigili del fuoco, per le fiamme, mentre nella Galizia spagnola tre persone hanno perso la vita, intrappolate in un'auto.