Ophelia, a Tgcom24 gli italiani d'Irlanda: "Allerta meteo sottovalutata, ora siamo rinchiusi in casa"

Ragazzi, come state e com'è la situazione nella zona più settentrionale dell'Irlanda dove vivete?

"Stiamo bene, stamattina siamo andati regolarmente a lavorare (si occupano di costumer service per l'Italia, ndr) ma dopo due ore ci hanno rimandato a casa. Sapevamo che oggi le scuole anche qui sarebbero rimaste chiuse, ma fino a ieri nessuna particolare allerta, mentre a Sud il livello è rosso dalla scorsa settimana. Qui sembra che abbiano preso un po' la cosa sotto gamba, a meno che Ophelia non abbia cambiato d'improvviso la sua traiettoria. E ora siamo rinchiusi in casa".



Come vi siete organizzati?

"Come tutti i nostri vicini. Nei nostri giardini non abbiamo lasciato nulla, i bidoni della spazzatura sono stati rientrati in casa, per esempio. Non siamo in Florida, quindi non abbiamo messo le travi di legno alle finestre, ma è tutto chiuso, uffici, supermercati... E penso che staccheranno la luce e il wifi".



Avete paura?

"Un po' sì, non sappiamo bene cosa succederà. L'ultimo fenomeno devastante passato di qui è l'uragano Debbie negli Anni Sessanta. Fino a ieri solo temporali di scarsissima intensità; in mattinata, però, abbiamo visto l'esercito che metteva sacchi di sabbia sulla parte costiera e i moli, per proteggere le case più vicine dalle mareggiate. E pensare che fino a ieri le notizie non erano di allerta, ora invece ci dicono di non uscire di casa se non strettamente necessario. Non si può andare neanche in ospedale. Tra un'ora Ophelia sarà anche qui".