Operazione antiterrorismo in Austria, 10 arresti: collegati all'Isis

Almeno 10 persone sono state arrestate a Vienna e Graz, in Austria, nell'ambito di una grande operazione antiterrorismo a cui hanno partecipato circa 800 poliziotti. Secondo il quotidiano Kurier, che cita "fonti non ufficiali" della polizia, gli arrestati sono accusati di volere formare un gruppo radicale islamista in Austria seguendo le idee di un predicatore islamico di origine bosniaca, già condannato per avere reclutato combattenti per l'Isis.