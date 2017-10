Onu: "Violenze in Birmania possibili crimini contro l'umanità"

Gli esperti di diritti umani dell'Onu ritengono che le violenze contro donne e bambini nello stato del Rakhine, in Birmania, "possono costituire crimini contro l'umanità". Lo hanno affermato la Commissione per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne e la Commissione sui diritti dei bambini. "Siamo profondamente preoccupati per il fatto che il governo non abbia messo fine a queste sconvolgenti violazioni dei diritti umani", hanno aggiunto.