Onu: "Una donna su tre subisce violenze per tutta la vita"

"Nel mondo più di una donna su tre subisce violenze per tutta la vita, 750 milioni di donne si sono sposate prima dei 18 anni e oltre 250 milioni hanno subito mutilazioni genitali femminili". Lo ha affermato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze contro le donne. "Questa violazione dei diritti umani avviene in molti modi in ogni comunità", ha precisato.