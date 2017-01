Onu, sbloccati 100 milioni di dollari per le "crisi dimenticate"

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha sbloccato 100 milioni di dollari dal fondo speciale dell'Onu "Central Emergency Response Fund" (Cerf) per finanziare aiuti e operazioni umanitarie in favore di nove emergenze dimenticate. La somma, precisa un comunicato dell'Onu, consentirà di aiutare 6 milioni di persone in Camerun, Corea del Nord, Libia, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Somalia e Uganda.

"Il Cerf è un'ancora di salvezza per le persone vittime di crisi che non fanno i titoli dei giornali, ma con necessità urgenti", ha detto Guterres. I fondi saranno in particolare destinati agli aiuti per i milioni di persone fuggite dalla violenza dei miliziani di Boko Haram e dai conflitti in Nigeria, Niger e Camerun.



In Somalia, Uganda e Libia consentiranno di portare sollievo a sfollati e rifugiati. Aiuti sono inoltre previsti per coloro che soffrono di malnutrizione e insicurezza alimentare in Madagascar, Mali e Corea del Nord.