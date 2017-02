Onu, responsabile aiuti umanitari in Siria: "Situazione grave"

Nel giorno in cui a Ginevra riprendono i negoziati per cercare la pace, il Sottosegretario Onu agli aiuti umanitari, Stephen O' Brien, lancia un nuovo allarme sulla situazione umanitaria in Siria. In un briefing al Consiglio di Sicurezza ha evidenziato come, malgrado la riduzione della violenza grazie al cessate il fuoco, la situazione in cui vive la popolazione rimane grave, con i due terzi in condizioni di povertà estrema.