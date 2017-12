Onu: "Rammarico per la decisione di Trump su accordo migranti"

L'Onu esprime "rammarico" per la decisione degli Stati Uniti di sfilarsi dall'accordo internazionale in tema di immigrazione denominato "Global Compact on Migration". Le Nazioni Unite "non dovrebbero perdere questa occasione per migliorare le vite di milioni di persone nel mondo", afferma il presidente dell'Assemblea generale dell'Onu, Miroslav Lajcak. "La migrazione è un fenomeno globale e il multilateralismo è la strada migliore per affrontarla".