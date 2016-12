Onu, Putin: bene incontro con Obama

"Il colloquio con Obama è stato sorprendentemente franco, costruttivo. Possiamo lavorare insieme". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo il bilaterale all'Onu con il presidente americano. "Eventi come questi sono utili, informali e produttivi", ha aggiunto Putin. Poi, sulla lotta all'Isis in Siria, non ha escluso di unirsi ai raid aerei, ma "ogni nostra azione sarà fatta solo se in linea col diritto internazionale".