01:04 - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "è profondamente preoccupato per l'impennata della violenza e degli omicidi avvenuta negli ultimi giorni in Israele e in Cisgiordania. Lo afferma il portavoce del Palazzo di Vetro in una nota. "La violenza non fa altro che accrescere la diffidenza, allontanando le prospettive di pace tra israeliani e palestinesi", ha detto Ban.