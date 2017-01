Onu, parenti di Ban Ki-moon incriminati per un giro di tangenti

Due parenti dell'ex segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, sono stati accusati negli Usa in una causa per corruzione legata alla vendita di un grattacielo di Hanoi. Joo Hyun "Dennis" Bahn, broker di New York e nipote di Ban, e suo padre Ban Ki-sang, fratello dell'ex capo dell'Onu, sono stati incriminati presso una corte federale di Manhattan. Ban Ki-moon ha lasciato il suo posto di segretario dell'Onu il 31 dicembre.