Onu: paracadutare aiuti in Siria

Le Nazioni Unite stanno studiando un'operazione per paracadutare aiuti umanitari alle 200mila persone intrappolate nella città siriana di Deir Ezzor, attualmente controllata dall'Isis. Lo ha affermato Jan Egeland, consigliere speciale dell'inviato dell'Onu per la Siria Staffan De Mistura, che ha co-presieduto a Ginevra la seconda riunione della task force per l'accesso umanitario in Siria.