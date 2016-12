Onu, Palestina accede alla Cpi: può accusare Israele di crimini di guerra

05:54 - Il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha annunciato che la Palestina accederà alla Corte penale internazionale il 1 aprile. Lo si legge sul sito dell'Onu. La mossa permetterà ai palestinesi di perseguire accuse di crimini di guerra contro Israele. L'Anp ha depositato venerdì scorso i documenti per accedere a 14 convenzioni tra cui il Trattato di Roma, che consente l'accesso alla Cpi.

In una dichiarazione sul sito dell'Onu, Ban ha detto che "lo statuto per la Palestina entrerà in vigore il 1 aprile 2015", sottolineando che sta agendo come depositario per i documenti di ratifica.



La mossa palestinese ha immediatamente acceso la polemica e attirato minacce di ritorsioni da Israele, che ha congelato il trasferimento all'Anp di circa 100 milioni di euro di dazi doganali per rappresaglia all'iniziativa del presidente palestinese Abu Mazen. Questa decisione è inoltre fortemente osteggiata dagli Usa come un ostacolo al raggiungimento di un accordo di pace israelo-palestinese.