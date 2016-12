Onu: Pakistan fermi esecuzioni

00:05 - Un appello al Pakistan perché ritorni alla moratoria della pena di morte è stato rivolto dal segretario generale Ban Ki moon. Ban ha lanciato l'invito a Islamabad perché fermi le esecuzioni in una conversazione con il premier pakistano Muhammad Nawaz Sharif in cui ha espresso le sue condoglianze per l'attentato alla scuola militare di Peshawar che ha indotto il governo del Pakistan a fare marcia indietro sulla moratoria per i reati di terrorismo.