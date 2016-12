Onu: oltre metà della popolazione mondiale non ha accesso a internet

Più della metà della popolazione mondiale non usa internet a causa dei costi proibitivi della banda larga e dei cellulari. E' quanto riferisce l'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Stando ai dati dell'agenzia Onu, 3,9 miliardi di persone su 7,4 miliardi di abitanti del pianeta non hanno infatti accesso a internet: le categorie più in difficoltà sono "le donne, gli anziani, i meno istruiti, i più poveri e gli abitanti delle zone rurali".