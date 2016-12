Onu,oltre 300mila migranti nel 2015

Il numero di rifugiati e migranti che hanno attraversato il Mediterraneo dall'inizio dell'anno per giungere in Europa ha superato la soglia dei 300mila. Il dato stimato dei morti e dispersi è di circa 2.500. Lo rileva l'ultimo bilancio aggiornato reso noto a Ginevra dall'Alto commissariato per i rifugiati (Unhcr). Si tratta di un forte aumento rispetto al 2014, quando i migranti in transito erano stati circa 219mila.