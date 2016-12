Onu: oltre 300mila migranti giunti in Europa via mare nel 2016

Sono oltre 300mila i migranti giunti in Europa via mare dall'inizio dell'anno. A riferirlo è l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), precisando che si tratta di un dato in netta discesa rispetto ai 520mila arrivi registrati nei primi nove mesi del 2015. La maggioranza degli sbarchi è stata registrata in Italia e in Grecia.