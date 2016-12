Onu, ok a risoluzione sulla Libia: "Presto nuovo governo"

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato oggi all'unanimità la risoluzione sul futuro politico della Libia . Il testo dà legittimità all'Accordo Politico firmato il 17 dicembre in Marocco e dà 30 giorni per la formazione di un governo di unità nazionale con Tripoli capitale .

Gli occhi sono puntati sulle parti libiche, anche quelle che non hanno ancora firmato ("La porta è aperta e la mano dell'amicizia tesa", ha detto l'ambasciatore britannico Matthew Rycroft) ma anche su quanto nel prossimo mese riuscira' a fare il generale italiano Paolo Serra, consigliere militare della missione UNSMIL che - ha detto nei giorni scorsi l'inviato Onu per la Libia Martin Kobler - sta trattando con esercito e polizia regolare libici ma anche con le milizie per consentire al nuovo governo e alla missione Onu di rientrare nella capitale.



"La risoluzione del Consiglio di Sicurezza sulla Libia è un importante passo verso la stabilizzazione del paese. E' una decisione alla quale l'Italia ha contribuito in modo determinante con il lavoro di questi mesi culminato nel vertice di Roma del 13 dicembre", ha affermato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, esprimendo "grande soddisfazione".



"La Risoluzione esorta tutti gli Stati a rispondere positivamente alle richieste di aiuto che verranno nei prossimi mesi dal governo legittimo libico", ha aggiunto il capo della Farnesina.