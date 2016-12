Onu,oggi voto risoluzione Palestina

19:30 - Il Consiglio di Sicurezza metterà ai voti oggi la risoluzione palestinese per un accordo di pace entro un anno e il ritiro di Israele dalla Cisgiordania entro il 2017. Lo ha annunciato l'ambasciatrice della Giordania all'Onu Dina Kawar dopo una riunione, la seconda in 24 ore, degli ambasciatori della Lega Araba. La risoluzione potrebbe ottenere nove sì, il minimo necessario per l'adozione, cosa che dovrebbe spingere gli Stati Uniti a porre il veto.