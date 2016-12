Onu,Obama: sviluppo sia sostenibile

"Oggi, ci impegniamo a nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui quello di porre fine alla povertà estrema nel mondo". Così il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al summit su 'L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile' dove si chiede un impegno globale. "Questo prossimo capitolo dello sviluppo, ha aggiunto, non può cadere vittima di vecchie divisioni tra Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo".